Второй этап каравана по профилактике насилия в отношении детей запущен в КР

Уполномоченный по правам ребенка Кыргызской Республики Асель Чынбаева приняла участие в мероприятиях начала второго этапа информационного каравана по профилактике насилия в отношении детей.

По данным пресс-службы кабмина, мероприятия проведены в четырех общеобразовательных школах Кочкорского района Нарынской области. Всего в мероприятиях приняли участие около 450 школьников и 280 родителей.

Организованы информационно-просветительские мероприятия на тему «Объединим усилия для безопасности детей», в рамках которых проведены встречи и обсуждения с педагогами, родителями и представителями местных органов власти по вопросам профилактики насилия и укрепления системы защиты детей на местном уровне. Также организованы практические занятия по вопросам позитивного родительства; оказаны психологические консультации, направленные на укрепление детско-родительских отношений.

Второй этап информационного каравана по профилактике насилия в отношении детей продлится до ноября 2026 года. Он призван способствовать формированию у детей активной жизненной позиции, основанной на уважении к себе, как к личности, и уважении к окружающим. Это является результатом позитивного воспитания в семье и безопасной образовательной среде.



