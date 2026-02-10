МВД: призывает граждан быть внимательными при устройстве на работу за рубежом

Бишкек, "Саясат.kg". Если будут выявлены нарушения законодательства в сфере трудовой миграции, незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы и помогите привлечению виновных к ответственности.

В последнее время участились случаи, когда граждане Кыргызстана подвергались обману со стороны лиц и организаций, обещавших трудоустройство за границей, в частности в Республике Чехия. Некоторые лица и организации работали без соблюдения установленных требований, нарушая права граждан. Министерство внутренних дел Кыргызской Республики призывает граждан быть внимательными. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

При намерении устроиться на работу за рубежом тщательно проверяйте информацию о частных агентствах в социальных сетях и интернете и не доверяйте сомнительным предложениям.

Важно!

При общении с представителями компаний по трудоустройству необходимо уточнить следующую информацию:

• официальное название агентства, наличие лицензии и сведения о руководителе;

• предлагаемые рабочие места, условия труда и проживания, права и обязанности работников;

• способы защиты своих прав и интересов в случае конфликтных ситуаций.

Для проверки законности частных агентств по трудоустройству за границей воспользуйтесь сайтом www.migrant.kg в разделе «Услуги». Здесь размещен официальный список компаний, имеющих разрешение на трудоустройство граждан за рубежом.

МВД предупреждает: если будут выявлены нарушения законодательства в сфере трудовой миграции, незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы и помогите привлечению виновных к ответственности.