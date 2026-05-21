Приём в государственные автошколы стартовал

Бишкек, "Саясат.kg". После подачи онлайн-заявки данные рассматриваются, и заявители зачисляются в государственные автошколы по выбранному региону.

В Кыргызской Республике стартовал онлайн-приём граждан на обучение в государственные автошколы, а также внедрение обновлённых программ подготовки водителей.

Подача заявок осуществляется исключительно в онлайн-формате через официальный сайт avtomektep.srs.kg. Для подачи заявки необходимо заполнить персональные данные, выбрать регион обучения, указать категорию водительского удостоверения и направить электронную заявку через платформу.

После подачи онлайн-заявки данные рассматриваются, и заявители зачисляются в государственные автошколы по выбранному региону.

Для удобства курсантов предусмотрено онлайн-обучение по теоретической части. Также сформировано несколько учебных потоков, что позволяет охватить большое количество заявок и избежать перегрузки автошкол.

Кроме того, ежедневно подключаются новые государственные автошколы. Одна автошкола может одновременно обучать несколько потоков курсантов, что обеспечивает равномерное распределение обучающихся по регионам.

В рамках реформы внедрены обновлённые программы подготовки водителей, направленные на повышение качества обучения, формирование культуры безопасного вождения и снижение уровня дорожно-транспортных происшествий.

По поручению Президента Кыргызской Республики Садыра Нургожоевича Жапарова рассматривается возможность пересмотра подходов к обучению в автошколах. Как сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев, в тестовом режиме для курсантов, показывающих высокие результаты, предусмотрена возможность прохождения тестирования после четырёх месяцев обучения.

Курсанты, успешно прошедшие тестирование и экзамен смогут получить временное водительское удостоверение сроком на один год. При отсутствии грубых нарушений правил дорожного движения в течение этого периода им будут выданы водительские права.

В случае если водитель, получивший временное водительское удостоверение, в течение одного года допустит грубые нарушения Правил дорожного движения либо станет виновником дорожно-транспортного происшествия, временное удостоверение аннулируется. Такой водитель направляется обратно в государственную автошколу и обязан пройти оставшиеся шесть месяцев обучения.