Противодействие коррупции: В Генеральной прокуратуре состоялась встреча

6 февраля 2026 года в Юридической академии Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики состоялась рабочая встреча, посвящённая вопросам внедрения превентивных механизмов управления коррупционными рисками в деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

Во встрече приняли участие представители Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Генеральной прокуратуры, а также экспертного и академического сообщества. Мероприятие проведено в рамках сотрудничества с Transparency International и при поддержке Программы развития ООН (ПРООН).

В ходе встречи обсуждены подходы к системному выявлению и минимизации коррупционных рисков, проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, а также интеграции риск-ориентированных процедур в процессы принятия управленческих решений.

Отметим, что Генеральная прокуратура Кыргызской Республики рассматривает развитие превентивных и риск-ориентированных механизмов как приоритетное направление реализации Государственной стратегии по противодействию коррупции на 2025–2030 годы и будет обеспечивать их последовательное внедрение в практику государственного управления.