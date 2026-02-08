В Сузакском районе возвращены участки стоимостью более 17 миллионов сомов

Бишкек, "Саясат.kg". Земельный участок общей площадью 10 гектаров, рыночной стоимостью 17 млн 831 тыс. 942 сома, возвращён в государственную собственность.

В ходе проверки, проведённой прокуратурой Джалал-Абадской области, установлено, что земельный участок государственного земельного фонда общей площадью 10 гектаров был незаконно передан в частную собственность.

В частности, в 1999 году должностными лицами Сузакской районной государственной администрации в нарушение требований земельного законодательства было принято незаконное распоряжение о передаче земельного участка государственного фонда фермерскому хозяйству мясо-молочного направления «А» в частную собственность. На основании данного распоряжения государственный акт, удостоверяющий право частной собственности на землю, был выдан с нарушением закона.

По результатам принятых прокуратурой мер нарушения законодательства были полностью устранены, а земельный участок общей площадью 10 гектаров, рыночной стоимостью 17 млн 831 тыс. 942 сома, возвращён в государственную собственность.