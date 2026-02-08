МИД проверяет информацию о задержании кыргызстанца после ДТП в Индиане

Бишкек, "Саясат.kg". Министерство иностранных дел КР выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших и надеется на скорейшее восстановление здоровья пострадавшего.

3 февраля 2026 года на автодороге State Road 67 в штате Индиана (США) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием гражданина Кыргызской Республики Б.Б. 1995 г.р.

По предварительной информации, в результате аварии с участием грузового автомобиля под управлением гражданина Кыргызской Республики и пассажирского фургона погибли четыре человека, еще один госпитализирован с тяжелыми травмами.

В настоящий момент правоохранительными органами штата проводятся следственные мероприятия, гражданин Б.Б. содержится под стражей.

Данный вопрос находится на контроле Посольства Кыргызской Республики в США и Генерального консульства в городе Чикаго, которые взаимодействуют с компетентными органами США, компанией, где работает гражданин Б.Б., а также принимаются необходимые меры в связи с произошедшим инцидентом.

Министерство иностранных дел КР выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших и надеется на скорейшее восстановление здоровья пострадавшего.

