Поддержка для тысяч детей: в селе Арчалы построят реабилитационный городок

Проект направлен на создание реабилитационного городка для комплексной помощи детям с детским церебральным параличом

В целях развития системы детской реабилитационной помощи и повышения доступности специализированных медицинских услуг по поручению Президента КР Садыра Жапарова планируется проектирование и строительство современного реабилитационного городка с образовательной и научно-методической функцией по реабилитологии на базе действующего реабилитационного центра «Максат».

В рамках подготовки к реализации проекта министр здравоохранения КР Каныбек Досмамбетов посетил функционирующий центр «Максат», ознакомился с его материально-технической базой, условиями оказания помощи детям и территорией, предназначенной для дальнейшего развития инфраструктуры.

Проект направлен на создание реабилитационного городка для комплексной помощи детям с детским церебральным параличом, расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна, задержками развития и другими нарушениями здоровья.