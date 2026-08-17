Камчыбек Ташиев помог сельскому молдо достроить дом в Сузакском районе

Турдубай Кожоев 17 лет работает молдо в селе. Он начал строить дом на своем участке, однако из-за отсутствия средств завершить работы не смог.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вручил ключи от нового дома жителю села Барпы Сузакского района Турдубаю Кожоеву. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

​​​По данным жителей, Турдубай Кожоев 17 лет работает молдо в селе. Он начал строить дом на своем участке, однако из-за отсутствия средств завершить работы не смог. После обращения односельчан глава спецслужб взял ситуацию под личный контроль и обеспечил завершение строительства. Сегодня Кожоеву официально передали ключи от готового жилья.

Аксакалы села поблагодарили Камчыбека Ташиева за поддержку.

Источник: 24.kg