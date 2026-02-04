Разыскивается без вести пропавший Асыранкулов Бейшенбек!

Отделом внутренних дел Иссык-Атинского района разыскивается без вести пропавший гражданин Асыранкулов Бейшенбек, 08.03.1951 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Установлено, что 10 января 2026 года примерно в 13:30 часов он вышел из дома, расположенного по адресу: г. Кант, ул. Р. Люксембурга, № 22, и по настоящее время его местонахождение неизвестно.

По данному факту материал зарегистрирован и начата проверка.

Приметы: рост- примерно 170–175 см; телосложение — худощавое; лицо - овальное; глаза - карие; волосы - седые; временами страдает потерей памяти.

Был одет: чёрные ботинки; чёрные классические брюки; серый костюм.

Уважаемые граждане! Если вам что-либо известно о местонахождении Асыранкулова Бейшенбека, просим сообщить в ОВД Иссык-Атинского района по телефонам: 0312 61-69-07, 0700 61-69-07.