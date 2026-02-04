Министр труда посетил Ошский филиал Республиканского протезно-ортопедического учреждения

Особое внимание уделено сокращению сроков изготовления ортопедической обуви, обновлению моделей изделий

Сегодня министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в рамках рабочей поездки в Ошскую область, ознакомился с деятельностью филиала Республиканского протезно-ортопедического учреждения, подведомственного Министерству.

В ходе визита состоялась встреча с лицами с инвалидностью. Были обсуждены актуальные вопросы, ранее поднятые гражданами, в том числе качество и доступность протезно-ортопедических услуг. Отмечено, что большинство обращений уже находятся на стадии решения. Особое внимание уделено сокращению сроков изготовления ортопедической обуви, обновлению моделей изделий, а также улучшению условий обслуживания.

С 2025 года Министерством реализуются системные меры по модернизации протезно-ортопедического учреждения. В рамках выделенных 97,8 млн сомов бюджетных средств закуплено современное оборудование для производства ортопедической обуви и протезных изделий на сумму 89 млн сомов. В настоящее время 30–40% оборудования уже доставлено и устанавливается в Ошском филиале.

На учете в филиале состоят 4 390 граждан с инвалидностью. За счет средств республиканского бюджета, а также при поддержке партнеров, в учреждении начаты ремонтные работы, создаются более комфортные условия для посетителей и персонала, проводится поэтапное обновление производственного процесса в соответствии с установленными требованиями.

В целях повышения качества услуг уделяется внимание развитию кадрового потенциала. Так, один из протезистов филиала прошел повышение квалификации в городе Минск на базе Белорусского протезно-ортопедического учреждения. Полученные знания и практические навыки уже внедряются в рабочий процесс.

На сегодняшний день в учреждении начат выпуск новых моделей ортопедических изделий, что позволит расширить ассортимент и обеспечить более индивидуальный подход к потребностям граждан с инвалидностью.