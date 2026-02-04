Президент Садыр Жапаров подробно разъяснил меры по совершенствованию системы подготовки водителей

За последние десять лет в республике было зарегистрировано порядка 75 тысяч дорожно-транспортных происшествий

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вчера, 3 февраля, посетил Государственный центр регистрации транспортных средств и водительского состава при Управлении делами Президента Кыргызской Республики.

Глава государства ознакомился с организацией экзаменационного процесса, а также условиями, в которых проводится проверка теоретических знаний будущих водителей.

В ходе визита Президенту была продемонстрирована процедура сдачи экзамена с применением цифровых технологий и искусственного интеллекта. Отмечено, что система тестирования полностью исключает человеческий фактор – экзамен принимается в автоматизированном режиме, без участия экзаменаторов.

Система фиксирует движение головы курсанта, и в случае отвода взгляда от экрана это квалифицируется как нарушение установленного порядка прохождения экзамена. Кроме того, появление в поле зрения камеры ноутбука посторонних лиц рассматривается как вмешательство третьих лиц и является основанием для аннулирования результатов тестирования.

Далее Глава государства встретился с курсантами и директорами частных автошкол, где подробно разъяснил предпринимаемые меры по сокращению дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения.

Президент Садыр Жапаров отметил, что на протяжении длительного времени в системе подготовки водителей фиксировались коррупционные проявления, в результате чего доля успешно сдавших экзамены в частных автошколах ранее превышала 90 процентов. При этом фактический уровень знаний у значительной части водителей не соответствовал установленным требованиям.

Он подчеркнул, что с началом системной борьбы с коррупцией, усилением контроля и проведением кадровых изменений в профильных органах ситуация кардинально изменилась. В условиях прозрачного и строгого экзаменационного процесса количество успешно сдавших сократилось до 18 –20 процентов, что объективно отразило реальный уровень подготовки кандидатов в водители.

Глава государства отметил, что по мере дальнейшего укрепления дисциплины, исключения человеческого фактора и наведения порядка в экзаменационной системе возможность незаконного получения водительских удостоверений будет полностью устранена, а процесс сдачи экзаменов станет справедливым и объективным.

В этом контексте Президент Садыр Жапаров обратил внимание, что за последние десять лет в республике было зарегистрировано порядка 75 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 9 120 человек.

Президент также сообщил, что один из директоров частных автошкол незаконно приватизировал около 70 учебных объектов, часть из которых была передана частным лицам, а порядка 40 использовались для получения личной выгоды.

В этой связи Глава государства отметил, что все указанные автошколы будут возвращены на баланс государства, а образовательный процесс в них будет организован в соответствии с едиными требованиями, предусматривающими срок обучения продолжительностью десять месяцев. Основной акцент будет сделан на повышение качества теоретической и практической подготовки, а также на формирование у будущих водителей культуры безопасного поведения на дорогах.

Глава государства подчеркнул, что установленный десятимесячный срок обучения не предполагает ежедневного посещения занятий. Учебный процесс будет организован с учетом современных возможностей: занятия планируется проводить несколько раз в неделю, в том числе с использованием онлайн-форматов, что позволит совмещать обучение с повседневной занятостью.

Президент Садыр Жапаров отметил, что при таком подходе у кандидатов в водители будут созданы все условия для полноценного усвоения теоретических знаний и практических навыков, необходимых для безопасного управления транспортным средством. Он добавил, что в дальнейшем сдача экзаменов станет возможной сразу после окончания общеобразовательной школы, что позволит системно готовить будущих водителей с раннего возраста и формировать устойчивую культуру соблюдения правил дорожного движения.

В ходе встречи курсанты автошкол смогли адресовать Главе государства свои вопросы, а также озвучить предложения, касающиеся дальнейшего совершенствования системы подготовки водителей и повышения безопасности дорожного движения.