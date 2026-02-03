По маршруту Бишкек-Токмок усилено автобусное сообщение

Бишкек, "Саясат.kg". По итогам совещания принято решение обеспечить достаточное количество рейсов и бесперебойную перевозку пассажиров.

30 января 2026 года Департамент наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций (далее Транспортный департамент) совместно с Чуй-Бишкекским региональным управлением провел проверку пассажирских перевозок по маршруту Бишкек-Токмок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

Через социальные сети поступили обращения граждан о том, что после 19:00 по маршруту Бишкек-Токмок микро-автобусы не курсируют, в связи с чем пассажиры вынуждены пользоваться услугами такси. В ходе мониторинга проблемных маршрутов было установлено, что по пятницам и субботам количество пассажиров, следующих из Бишкека в Токмок, превышает обычные показатели.

В целях решения данного вопроса 2 февраля 2026 года Транспортный департамент провел совещание с представителями ОсОО, обслуживающих маршрутные линии №350 и №353. На совещании было отмечено, что в выходные дни пассажиропоток увеличивается, однако после 20:00 количество пассажиров снижается, в результате чего водители не могут покрыть свои расходы.

По итогам совещания принято решение обеспечить достаточное количество рейсов и бесперебойную перевозку пассажиров. В случае необходимости по маршруту будут дополнительно выпускаться резервные микро-автобусы сверх утвержденного расписания, а также увеличено количество рейсов.