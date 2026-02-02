Вопросы развития музыкального образования рассмотрены в ходе рабочей поездки министра

Министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбек Мамбеталиев в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область посетил государственное музыкальное училище имени Ы.Туманова в городе Каракол и ознакомился с деятельностью учебного заведения на месте.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние учебного заведения, основные проблемы и потребности, в том числе вопрос строительства студенческого общежития. Министр осмотрел земельный участок, предусмотренный под строительство, а также состоялся обмен мнениями по вопросам развития сферы музыкального образования, улучшения условий учебного процесса и поэтапного решения инфраструктурных задач.