В Минстрое рассказали, где в Бишкеке построят 20 новых школ

Бишкек, "Саясат.kg". Отметим, что объект финансируется за счёт республиканского бюджета и реализуется Министерством строительства Кыргызской Республики.
В 2026 году в столице Кыргызстана планируется строительство 20 новых школ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства.
31 января министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев совместно с руководителями профильных департаментов ознакомился с проектами и площадками для возведения социальных объектов в Бишкеке.
Среди запланированных объектов:
Октябрьский район:
- №88 школа на ул. Куйручук, 123/1 – новый учебный корпус на 500 мест;
- Новый учебный корпус по ул. Токомбаев, 15/8а;
- №64 школа на ул. 19/1 – дополнительный учебный корпус;
- Новая школа на микрорайоне Оскон-Ордо на 750 мест;
- №91 школа на ул. Оберон, 18/1 – дополнительный корпус;
- Новая школа на ул. Кийизбаев-Алапаев, микрорайон Көк-Жар.
Ленинский район:
- №42 школа на ул. Алыкулов, 1 – дополнительный корпус;
- Новая школа в селе Кашка-Баш, №84;
- Новая школа на ул. Тенир-Тоо, 1, микрорайон Ак-Ордо на 750 мест;
- №55 школа на ул. Гагарина, 166 – дополнительный корпус на 1200 мест;
- №72 школа на ул. 29, микрорайон Жал – дополнительный корпус;
- №79 школа на ул. Садыбакасов, 94, микрорайон Арча-Бешик – дополнительный корпус.
Первомайский район:
- №86 школа в микрорайоне Калыс-Ордо – отдельный корпус;
- Новая школа в микрорайоне Дача-Суу;
- Новая школа на ул. Васильев, 169;
- Новая школа в селе Достук на 750 мест;
- Новая школа в микрорайоне Кудайберген на 1200 мест.
Свердловский район:
- №94 школа в микрорайоне Дордой, ул. Дордой Аул-13-12 – дополнительный корпус;
- №32 школа на ул. Дубосековская, 39а – дополнительный корпус;
- №46 школа на ул. Сеченова – дополнительный корпус.
Всего по городу предусмотрено 20 объектов: Октябрьский район – 6, Ленинский – 6, Первомайский – 5, Свердловский – 3.
Министр ознакомился с проектной документацией и строительными площадками, дал соответствующие поручения руководителям департаментов. В настоящее время начался первый этап строительства.
Отметим, что количество учеников в Бишкеке значительно превышает проектную мощность действующих школ. В связи с этим проекты 20 школ уже утверждены, и работы по их реализации ведутся. Строительство объектов финансируется из государственного бюджета.