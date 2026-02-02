В Минстрое рассказали, где в Бишкеке построят 20 новых школ

Бишкек, "Саясат.kg". Отметим, что объект финансируется за счёт республиканского бюджета и реализуется Министерством строительства Кыргызской Республики.

В 2026 году в столице Кыргызстана планируется строительство 20 новых школ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства.

31 января министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев совместно с руководителями профильных департаментов ознакомился с проектами и площадками для возведения социальных объектов в Бишкеке.

Среди запланированных объектов:

Октябрьский район:

№88 школа на ул. Куйручук, 123/1 – новый учебный корпус на 500 мест;

Новый учебный корпус по ул. Токомбаев, 15/8а;

№64 школа на ул. 19/1 – дополнительный учебный корпус;

Новая школа на микрорайоне Оскон-Ордо на 750 мест;

№91 школа на ул. Оберон, 18/1 – дополнительный корпус;

Новая школа на ул. Кийизбаев-Алапаев, микрорайон Көк-Жар.

Ленинский район:

№42 школа на ул. Алыкулов, 1 – дополнительный корпус;

Новая школа в селе Кашка-Баш, №84;

Новая школа на ул. Тенир-Тоо, 1, микрорайон Ак-Ордо на 750 мест;

№55 школа на ул. Гагарина, 166 – дополнительный корпус на 1200 мест;

№72 школа на ул. 29, микрорайон Жал – дополнительный корпус;

№79 школа на ул. Садыбакасов, 94, микрорайон Арча-Бешик – дополнительный корпус.

Первомайский район:

№86 школа в микрорайоне Калыс-Ордо – отдельный корпус;

Новая школа в микрорайоне Дача-Суу;

Новая школа на ул. Васильев, 169;

Новая школа в селе Достук на 750 мест;

Новая школа в микрорайоне Кудайберген на 1200 мест.

Свердловский район:

№94 школа в микрорайоне Дордой, ул. Дордой Аул-13-12 – дополнительный корпус;

№32 школа на ул. Дубосековская, 39а – дополнительный корпус;

№46 школа на ул. Сеченова – дополнительный корпус.

Всего по городу предусмотрено 20 объектов: Октябрьский район – 6, Ленинский – 6, Первомайский – 5, Свердловский – 3.

Министр ознакомился с проектной документацией и строительными площадками, дал соответствующие поручения руководителям департаментов. В настоящее время начался первый этап строительства.

Отметим, что количество учеников в Бишкеке значительно превышает проектную мощность действующих школ. В связи с этим проекты 20 школ уже утверждены, и работы по их реализации ведутся. Строительство объектов финансируется из государственного бюджета.