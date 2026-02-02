Адылбек Касымалиев: Прокуратура должна быть большим помощником Президента

На строительство нового здания прокуратуры Нарынской области из республиканского бюджета выделено 85,5 млн сомов.

«В соответствии с Национальной программой развития до 2030 года будут реализованы такие крупные проекты, как Камбаратинская ГЭС-1, железная дорога «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». Целые регионы меняются. Именно в таких масштабных преобразованиях важно не допустить коррупции, обеспечить беспристрастность, справедливость в расследовании дел – это повысит авторитет государства и укрепит доверие народа к власти. В этом направлении Прокуратура должна быть большим помощником Президента» – сказал Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев, выступая на церемонии открытия нового здания прокуратуры Нарынской области в рамках рабочей поездки в Нарынскую область.

Председатель Кабинета Министров отметил, что в ближайшие пять лет будет проведена масштабная работа, подчеркнув важность добросовестной работы органов прокуратуры.

«Наш Президент говорит, что мы построим новый Кыргызстан нашей мечты. В таком случае мы все должны измениться, начиная от учителей до прокуроров», - сказал он.

Глава Кабмина Адылбек Касымалиев отметил, что государство уделяет особое внимание укреплению материально-технической базы органов прокуратуры, на строительство нового здания прокуратуры Нарынской области из республиканского бюджета выделено 85,5 млн сомов. В новом здании ведомства созданы условия, позволяющие широко использовать цифровые решения, повысить эффективность делопроизводства, облегчить работу с гражданами.

В своем выступлении Председатель Кабинета Министров отдельно остановился на изменениях, проводимых в Нарынской области, и сообщил, что в области реализуются инфраструктурные проекты на сумму 9,4 млрд сомов, находящиеся под контролем Президента.

Отметим, что вместе с новым зданием прокуратуры Нарынской области Глава Кабмина открыл новое здание прокуратуры Нарынского района.