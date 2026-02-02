Дороги на территории страны открыты, ограничений нет

Дорожно-эксплуатационными предприятиями ведется постоянный контроль за зимним содержанием дорог.

2 февраля 2026 года, на автомобильных дорогах и перевалах страны проезд открыт, движение осуществляется без ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

На автомобильной дороге Бишкек-Ош на перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бел, а также на автомобильной дороге Тараз-Талас-Суусамыр на перевале Отмок наблюдается облачная погода, проезд открыт. Дорожно-эксплуатационными предприятиями ведется постоянный контроль за зимним содержанием дорог.

На автомобильной дороге Ош-Сары-Таш-Эркечтам на перевале Тон-Мурун, на автомобильной дороге Бишкек-Нарын-Торугарт на перевалах Долон и Туз-Бел, а также на автодороге Туп-Кеген проезд открыт, ограничений нет.

Кроме того, на участках дорог, обслуживаемых подрядными организациями, на регулярной основе проводятся работы по очистке проезжей части от снега и расширению обочин.

Дорожно-эксплуатационные предприятия Министерства транспорта и коммуникаций в круглосуточном режиме осуществляют работы по подсыпке противогололедных инертных материалов и очистке трассы от снежных заносов.