«Аэропорты Кыргызстана» и COMAC обсудили запуск авиарейса Ош – Кашгар

Бишкек, "Саясат.kg". Компания продолжает работу по расширению географии полетов и повышению качества авиационного сообщения для граждан и бизнеса Кыргызстана.

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» и китайская авиастроительная корпорация COMAC обсудили открытие международного авиарейса Ош – Кашгар, запуск которого планируют в апреле текущего года, сообщили в компании.

В ходе рабочей встречи стороны рассмотрели перспективы двустороннего авиационного сотрудничества и развитие маршрутной сети между Кыргызстаном и Китаем. Ключевой темой переговоров стал новый рейс Ош – Кашгар, направленный на повышение транспортной доступности и расширение деловых и гуманитарных контактов.

Участники встречи отметили, что COMAC является акционером авиакомпании Chengdu Airlines. Перевозчик активно эксплуатирует воздушные суда собственного производства. Предполагается, что полеты по маршруту Ош – Кашгар будут выполняться на самолетах COMAC C909.

В ОАО «Аэропорты Кыргызстана» рассматривают проект как важный этап развития международной маршрутной сети и укрепления партнерских отношений с ведущими авиационными компаниями Китая.

Источник: economist.kg