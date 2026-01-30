В Астане состоялось официальное открытие Дней кыргызского кино

Бишкек, "Саясат.kg". 30 января в рамках Дней кыргызского кино запланирован показ драмы «Качкын».

29 января 2026 года в г. Астана Посольство Кыргызской Республики в Республике Казахстан совместно с Министерством культуры и информации РК открыло Дни кыргызского кино.

На церемонии открытия Чрезвычайный и Полномочный Посол КР Кудайберген Базарбаев отметил устойчивый интерес казахстанской аудитории к кыргызскому кинематографу, напомнив, что фильм «Рай у ног матерей», ранее представленный Посольством, стал лидером кинопроката в Казахстане в 2024 году.

С казахстанской стороны с приветственным словом выступил заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Сабит Барлыбаев, подчеркнув значимость культурного обмена и профессиональный уровень кыргызских кинематографистов.

В мероприятии приняли участие представители МИД РК, главы дипломатических миссий, кыргызская диаспора, а также студенты из Кыргызстана, обучающиеся в вузах Астаны по программам академического обмена.

Фильмом открытия стала картина «Кара, кызыл, сары» режиссёра Актана Арым Кубата, показ которой прошёл при полном зале и вызвал высокий интерес зрителей. Событие получило широкое освещение в казахстанских СМИ.

