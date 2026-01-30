Видео - Инспекторы УПСМ усилили контроль за соблюдением правил парковки в районах столичных рынков «Мадина» и «Аламедин»

Сотрудниками Управления патрульной службы милиции на постоянной основе проводятся мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории рынков «Мадина» и «Аламедин». Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

В ходе рейдовых мероприятий ежедневно осуществляется эвакуация автотранспортных средств, припаркованных с нарушением требований дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена». Незаконно оставленные автомашины создают помехи для проезда других водителей, затрудняют движение общественного и спецтранспорта, а также провоцируют заторы.

В отношении водителей, допустивших данные нарушения, в установленном порядке составляется протокол о правонарушении, а транспортные средства помещаются на специализированную штрафную стоянку.

УПСМ призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения, строго следовать требованиям дорожных знаков и уважать других участников дорожного движения.