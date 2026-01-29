Столичный детский сад №4 проверили по обращениям родителей

Бишкек, "Саясат.kg". Выявлены отдельные нарушения в части организации питания воспитанников, в том числе несоответствие подаваемых блюд утвержденному меню, отсутствие суточных проб и контрольного блюда.

Сегодня, 29 января 2026 года, по ранее поступившим обращениям родителей заместителем мэра города Бишкек Викторией Мозгачевой проведено выездное обследование дошкольной образовательной организации № 4.

Также в ходе обследования отмечены недостатки в организации учебно-воспитательного процесса, включая уровень методической подготовки педагогических работников.

По итогам выездного обследования руководству дошкольной образовательной организации даны соответствующие поручения по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

Выездные мероприятия по образовательным организациям будут продолжены. По их результатам будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.