Штормовое предупреждение: в горах Кыргызстана ожидаются лавины и гололед

Бишкек, "Саясат.kg". МЧС рекомендует ограничить движение между транспортными средствами на расстоянии 500 метров на указанных участках дорог.

В связи с ожидаемыми осадками 27-29 января в горных районах страны и на некоторых участках автодорог ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Снежные лавины могут сойти на 198-255 км автодороги Бишкек—Ош (перевал Ала-Бел, ущелье Чычкан) и на 45-90 км автодороги Каракол—Эңилчек (перевал Чоң-Ашуу).

МЧС рекомендует ограничить движение между транспортными средствами на расстоянии 500 метров на указанных участках дорог.