В 2025 году в Оше введены в эксплуатацию 12 энергообъектов

Во исполнение поручений Министерства энергетики, в 2025 году за счёт финансирования ОАО «НЭСК» в Ошском предприятии электрических сетей в соответствии с планом капитального строительства был выполнен ряд важных работ. В результате 7 объектов были построены заново, а на 5 объектах проведён капитальный ремонт, после чего они были введены в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энегетики КР.

В частности:

1. В Куршабском айыл аймаке Узгенского района на участке Куршаб УЭС построено новое служебное здание для персонала. Ранее сотрудники работали в контейнере без надлежащих условий.

2. Для электрослесарей Ошской группы службы подстанций на подстанции 220/110/10 кВ «Узловая» введено в эксплуатацию служебное здание, обеспечивающее безопасные и комфортные условия труда.

3. На участке Салам-Алик УЭС Узгенского РЭС построено новое служебное здание, включающее кабинеты руководителя, мастера, оператора и бригады, помещение для хранения инструментов, санитарно-гигиенические узлы, а также зал для оперативных совещаний. При строительстве использованы энергосберегающие и экологически безопасные материалы.

4. На участке Отуз-Адыр УЭС Кара-Суйского РЭС построено служебное здание, оснащённое всеми необходимыми условиями для работы и отдыха персонала.

5. В Сары-Ташском участке Алайского РЭС впервые ведётся строительство служебного здания для персонала Сары-Таш УЭС.

6. Здание Узгенского РЭС полностью прошло капитальный ремонт, приведено в соответствие с современными требованиями, а прилегающая территория заасфальтирована.

7. Здание Кара-Суйского РЭС прошло капитальный ремонт, выполнено асфальтирование территории. Кроме того, полностью обновлён цех по ремонту трансформаторов, где созданы комфортные условия для работников.

8. Здание службы сбыта электрической энергии Ошского предприятия электрических сетей полностью отремонтировано, обновлена служебная мебель.

9. В Кара-Кульджинском РЭС цех по ремонту трансформаторов прошёл капитальный ремонт. Внутри установлена система отопления, оборудованы отдельные помещения для душевой, кухни и рабочих кабинетов.

10. Здание Жазы УЭС Узгенского РЭС, находившееся в аварийном состоянии, полностью отремонтировано и приведено в соответствие с современными стандартами.

11. В отдалённом участке Пахтачы УЭС Араванского РЭС силами ремонтно-строительного отдела Ошского предприятия электрических сетей выполнены капитальные ремонтные работы.

12. В целях улучшения условий труда энергетиков на подстанции 35/10 кВ «Ой-Тал» построено служебное здание для дежурных электромонтёров.