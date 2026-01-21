Мэрия Бишкека планирует потратить около 52 млрд сомов на развитие новых территорий

Общая площадь переданных земель сейчас составляет 15 тысяч 588.96 гектара сельскохозяйственных угодий

Мэрия Бишкека планирует направить порядка 50–52 млрд сомов на развитие присоединенных территорий в рамках дорожной карты на 2026–2030 годы. Об этом свидетельствует данные из плана по развитию города.

Летом 2024 года в административное ведение города были переданы восемь айылных аймаков, включающих 24 населенных пункта. В результате площадь города увеличилась с 12.9 до 41 тысячи гектаров. Общая площадь переданных земель сейчас составляет 15 тысяч 588.96 гектара сельскохозяйственных угодий, расположенных на новых территориях. В числе переданных объектов — 15 детских садов, 18 общеобразовательных школ, 11 библиотек, 27 объектов культуры и спорта и 16 медицинских учреждений.

«Несмотря на расширение границ, переданные территории характеризуются недостатком социальных объектов и слабым развитием инженерных сетей. Большая часть школ, детских садов и культурных объектов требует капитального ремонта и модернизации. В числе проблем — отсутствие развитой дорожной инфраструктуры, низкий уровень обеспечения централизованными системами водоснабжения и канализации, а также ограниченные возможности электроснабжения», — говорится в сообщении мэрии города Бишкек.

Таким образом основная часть средств будет направлена на инженерную инфраструктуру — строительство и модернизацию очистных сооружений, канализационных коллекторов и систем водоснабжения. Только крупнейшие проекты в этой сфере оцениваются в десятки миллиардов сомов.

Значительные расходы также предусмотрены на строительство детских садов, школ, дорог и объектов благоустройства в Ленинском, Первомайском и Свердловском районах, куда вошли присоединенные территории.

Реализация проектов запланирована поэтапно до 2030 года. При этом фактические объемы финансирования будут зависеть от бюджетных возможностей и темпов реализации отдельных объектов.

Предложения по проекту постановления принимаются по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . А ознакомиться подробно с планом можно по ссылке.

Источник: akchabar.kg