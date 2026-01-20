Проведён осмотр строительства административного здания совместной компании – ОсОО «Железнодорожная компания «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»

19 января 2026 года в рамках реализации проекта строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан - Узбекистан» заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Алмаз Тургунбаев провел рабочий осмотр хода строительства административного здания совместной компании – ОсОО «Железнодорожная компания «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

В ходе визита участники ознакомились с текущим этапом строительно-монтажных работ, соблюдение проектных решений, а также соответствие установленным срокам и требованиям строительных норм. Особое внимание было уделено вопросам техники безопасности, состоянию инженерной инфраструктуры и готовности объекта к переходу на следующий этап.

Также состоялось очередное заседание еженедельного совещания по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, на котором были обсуждены возникающие проблемы и намечены пути их решения.