Видео. ГКНБ расследует масштабную схему мошенничества в строительстве и залоговом кредитовании

Бишкек, "Саясат.kg". К.Ташиев поставил перед сотрудниками ГКНБ задачу проверить деятельность ломбардов, в том числе уровень процентных ставок и условия предоставления займов.

19 января 2026 года Заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики — Председатель Государственного комитета национальной безопасности генерал-полковник К.Ташиев провёл встречу с гражданами, признанными потерпевшими по уголовному делу в отношении гражданина КР С.М. Встреча состоялась в штаб-квартире ГКНБ КР, в ней принял участие и сам задержанный.

В начале встречи Председатель ГКНБ генерал-полковник К.Ташиев довел до присутствующих следующую информацию.



Так, в ходе расследования установлено, что С.М., ранее неоднократно судимый, в течение длительного времени занимался незаконной ломбардной и ростовщической деятельностью. Он предоставлял гражданам денежные средства на заведомо кабальных условиях с высокими процентами, после чего использовал образовавшуюся задолженность для незаконного завладения их движимым и недвижимым имуществом.

По данным следствия, переоформление жилых помещений, земельных участков и коммерческих объектов осуществлялось через фиктивные и мнимые сделки с участием аффилированных лиц и подконтрольных нотариусов. Имеются сведения об организованном характере преступной деятельности, сопровождавшейся давлением, угрозами и психологическим воздействием на потерпевших, а также возможным использованием связей в государственных и правоохранительных органах.

Отдельное внимание в расследовании уделяется деятельности ОсОО «Эксперт Строй» (ЖК «Шёлковый путь») и ОсОО «Арз Девелопмент». Следствием установлено, что С.М., предоставив два земельных участка под долевое строительство, препятствовал реализации проектов, инициировал аресты и расторжение договоров, а также выдвигал незаконные требования с целью получения дополнительной выгоды в особо крупном размере.

В результате противоправных действий потерпевшими признаны 89 дольщиков ЖК «Шёлковый путь», ОсОО «Арз Девелопмент», а также ряд физических лиц. Общий материальный ущерб оценивается как особо крупный и включает незаконное отчуждение недвижимости, транспортных средств и денежных средств.

Вместе с тем, К.Ташиев поставил перед сотрудниками ГКНБ задачу проверить деятельность ломбардов, в том числе уровень процентных ставок и условия предоставления займов.

Генерал-полковник К.Ташиев заявил, что расследование данного уголовного дела взято под личный контроль. Ответственным подразделениям ГКНБ поручено всесторонне и объективно установить все обстоятельства, выявить причастных лиц и принять меры по максимальному возмещению ущерба потерпевшим.