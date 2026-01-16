Кыргызстан и Турция активизируют направление граждан на лечение по квотам

Кыргызстан и Турция договорились активизировать направление граждан КР на лечение в Турцию в рамках ежегодных безвозмездных квот в размере 150 мест. Об сообщает Министерство здравоохранения.



Вопросы сотрудничества обсудили министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов и посол Турции Мекин Мустафа Кемал Окем. Основное внимание уделялось безвозмездному лечению, развитию медицинской инфраструктуры, кадрового потенциала и фармацевтическому взаимодействию.



Досмамбетов подчеркнул важность направления граждан КР на безвозмездное лечение, повышения квалификации специалистов, обмена опытом и развития совместных проектов. Он добавил, что в стране по поручению президента Садыра Жапарова проводится работа по модернизации системы здравоохранения и строительству медицинской инфраструктуры.



Посол Турции подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству, в том числе по вопросам проведения операций по пересадке органов в Кыргызско-Турецкой больнице имени Реджеп Тайип Эрдогана, организации стажировок кыргызских специалистов в Турции сроком на 3-6 месяцев, совместным образовательным и фармацевтическим проектам, а также эффективному использованию квот на лечение кыргызстанцев в турецких клиниках.



Стороны договорились активизировать работу по направлению кыргызских граждан на лечение в Турцию в рамках ежегодных безвозмездных квот с обеспечением эффективного использования квот в размере 150 мест, из которых 100 формируются по линии посольства Турции в КР и 50 квот по линии Министерства здравоохранения КР.



«Отдельное внимание уделено вопросам подготовки кадров: кыргызская сторона выразила заинтересованность в стажировках не только трансплантологов, но и специалистов в областях онкологии, кардиохирургии и других сложных направлений. Также рассмотрена возможность совместного фармацевтического производства и технологического содействия», - говорится в сообщении.



Досмамбетов также выразил заинтересованность в изучении модели работы многопрофильных медицинских учреждений Турции с целью последующего применения практик в Кыргызстане. Он рассказал, что сейчас ведется работа по строительству медицинского городка, что требует изучения подходов к проектированию, оснащению и управлению медицинскими комплексами.



Также добавил, что президент уделяет внимание развитию системы здравоохранения, поддерживает процессы модернизации инфраструктуры, внедрения современных технологий, повышения квалификации специалистов и расширения международного сотрудничества, что создает необходимые условия для глубоких системных преобразований.

Источник: АКИpress

