В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение

В населенном пункте Ачык-Суу сила подземных толчков составила 2,5 балла.

Сегодня в 11.23 по местному времени в Кыргызской Республике произошло землетрясение силой 3 балла. Об этом сообщили в Институте сейсмологии Национальной академии наук.

По предварительным данным, очаг землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Таджикистана, в 17 километрах к юго-востоку от села Ачык-Суу, в 124 километрах к юго-западу от Оша.

Источник: 24.kg