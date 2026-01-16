МИД рекомендует гражданам Кыргызстана воздержаться от поездок в Иран

Въезд на территорию Армении и Турции для граждан КР осуществляется без оформления виз.

Министерство иностранных дел информирует граждан Кыргызстана, находящихся на территории Ирана, а также планирующих посещение или выезд из указанной страны, о следующем:

«В настоящее время большинство международных авиакомпаний сократили либо временно приостановили выполнение рейсов в/из Ирана, при этом отмечаются частые изменения в расписании полетов. В случае невозможности выезда воздушным транспортом возможен выезд наземным путем через территории сопредельных государств.

Для въезда на территорию Туркменистана необходимо заблаговременно обратиться в посольство КР в этой стране для оказания содействия в оформлении разрешения на въезд и транзитной визы.

По состоянию на 16 января 2026 года открыты пункты пропусков на государственной границе Ирана с Афганистаном и Ираком. В случае принятия решения о въезде в указанные государтва необходимо заранее подать заявление на получение виз в соответствующие дипломатические представительства».

При этом ведомство рекомендует рассматривать альтернативные маршруты выезда. Сухопутные границы Ирана с Пакистаном и Азербайджаном в настоящее время закрыты для пересечения.

Гражданам Кыргызской Республики, нуждающимся в содействии при выезде из Ирана, рекомендуют направить в посольство либо в консульский департамент МИД следующую информацию:

— фамилию, имя, отчество и контактные данные;

— фотографию страницы паспорта с биографическими сведениями;

— предполагаемый пункт пересечения государственной границы.

Гражданам КР, планирующим поездку в Иран в ближайшее время, рекомендуют воздержаться от посещения страны до полной стабилизации обстановки.

Контактные данные: