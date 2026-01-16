В Бишкеке произошло массовое отравление в точке фастфуда «Даамдуу»

Госсанэпиднадзор провел проверку, оштрафовал объект на 36 тыс. сомов и закрыл его до устранения нарушений.

В Бишкеке произошло массовое отравление после приема пищи в точке фастфуда «Даамдуу». Пострадали 12 человек, сообщили в Центре госсанэпиднадзора столицы.



Пострадавшие с пищевым отравлением 15 января поступили в Республиканскую инфекционную больницу. Точка фастфуда находится на пересечении улиц Байтик Баатыра и Суеркулова.



Госсанэпиднадзор провел проверку, оштрафовал объект на 36 тыс. сомов и закрыл его до устранения нарушений.



Данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ УВД Октябрьского района города Бишкек и начата доследственная проверка.

Источник: АКИpress

