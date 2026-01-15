Посол Кыргызстана и министр Пакистана обсудили организацию Дней культуры

Посол Кыргызстана в Пакистане Кылычбек Султан встретился с федеральным министром Пакистана по национальному наследию и культуре Аурангзеб Хан Хичи.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Исламской Республикой Пакистан, с особым акцентом на практические вопросы организации Дней культуры Кыргызской Республики в Пакистане.

По итогам переговоров была достигнута договорённость о создании совместной рабочей группы, которая займётся координацией подготовки и проведением данного культурного мероприятия. Также стороны выразили намерение разработать программу совместных культурных инициатив, включая мероприятия, приуроченные к празднованию Нооруза.

Собеседники подчеркнули, что проведение Дней культуры станет важным шагом в деле укрепления дружественных связей между народами Кыргызстана и Пакистана, а также будет способствовать дальнейшему развитию культурного обмена и взаимопонимания.