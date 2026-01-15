Глава МИД высказался о приостановлении США выдачи иммиграционных виз гражданам КР

"В этот список вошли все страны Центральной Азии, поэтому мы будем коллективно проводить работу"

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев прокомментировал приостановление США выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран.

"США ужесточают миграционную политику. Это их внутренние дела. Мы не можем вмешиваться. У нас тоже проводится миграционная политика. Из нашей страны в 2025 году было депортировано 2 088 иностранных граждан, 9 тыс. иностранцев легализовались. США, как и мы, проводят свою миграционную политику", - сказал он на пресс-конференции 15 января.

По словам главы МИД, выдворения не касаются иностранных граждан, которые находятся в США законно и имеют все необходимые документы. Депортируют тех, кто находятся в стране 5-10 лет без визы, без документов.

"В этот список вошли все страны Центральной Азии, поэтому мы будем коллективно проводить работу", - добавил Кулубаев.

Он также сообщил, что МИД проводит работу по введенному США визовому залогу.

"Конечно, если у тебя заработная плата составляет $40 тыс., можно оплатить залог в $15 тыс. Но у нас нет таких зарплат. Наши зарплаты не превышают $1 тыс. Поэтому мы продолжим обсуждение с американской стороной данного вопроса", - заверил глава внешнеполитического ведомства.

Источник: kaktus.media