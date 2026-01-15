США приостановили обработку виз для 75 стран. Кыргызстан в этом списке

Отказ в визе может быть вынесен и в случае, если заявитель ранее получал государственную денежную помощь.

Госдепартамент США приостанавливает оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран в целях борьбы с заявителями, которые, по мнению властей, могут стать обузой для государства. Об этом говорится во внутреннем меморандуме Госдепа, с которым ознакомилось издание Fox News.

Консульским сотрудникам дается указание отказывать в выдаче виз в соответствии с действующим законодательством, пока департамент пересматривает процедуры проверки и отбора. Ограничения ввели на неопределенный срок.

В список стран, гражданам которых, по данным Fox News, приостановят выдачу иммиграционных виз, вошли Афганистан, Албания, Алжир, Антигуа и Барбуда, Армения, Азербайджан, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бутан, Босния и Герцеговина, Бразилия, Мьянма (Бирма), Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Куба, Демократическая Республика Конго, Доминика, Египет, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Гамбия, Грузия, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гаити, Иран, Ирак, Ямайка, Иордания, Казахстан, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Либерия, Ливия, Северная Македония, Молдова, Монголия, Черногория, Марокко, Непал, Никарагуа, Нигерия, Пакистан, Республика Конго, Россия, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия, Танзания, Таиланд, Того, Тунис, Уганда, Уругвай, Узбекистан и Йемен.

Как пояснили в Госдепе, мера связана с ужесточением применения так называемого положения о public charge («обременение для государства»). Речь о нормах иммиграционного законодательства, позволяющих отказывать во въезде иностранцам, которые, по мнению властей, с высокой вероятностью будут зависеть от государственной социальной помощи в США.

Новые инструкции предписывают консульским офицерам учитывать широкий круг факторов, включая возраст, состояние здоровья, знание английского языка, финансовое положение, возможную потребность в длительном медицинском уходе.

Официальный представитель Госдепартамента Томми Пигготт заявил, что ведомство использует свои законные полномочия, чтобы не допустить въезда потенциальных иммигрантов, которые могут стать бременем для американской системы соцподдержки. По его словам, иммиграция из этих 75 государств будет приостановлена до завершения пересмотра процедур.

Отмечается, что исключения из новых правил будут «крайне ограниченными» и возможны только после того, как заявитель пройдет проверку на соответствие критериям public charge.

Положение о недопущении иммигрантов, способных стать обременением для бюджета, действует в Соединенных Штатах несколько десятилетий, однако степень его применения менялась в зависимости от администрации. В 2019 году при президенте Дональде Трампе трактовку этого правила расширили, но впоследствии частично отменили при администрации Джо Байдена.

В Госдепе подчеркивают, что приостановка виз направлена на защиту интересов американских налогоплательщиков и предотвращение злоупотреблений системой социальной помощи.

