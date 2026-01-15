Холода в Кыргызстан принесет арктический антициклон, формируемый на Новой Земле, - метеорологи

Антициклон будет сопровождаться вторжением арктических воздушных масс, что приведёт к значительному понижению температуры воздуха.

Метеорологи сообщают о формировании мощного холодного антициклона, который смещается с района архипелага Новая Земля в южном направлении. Ожидается, что 16-17 января, этот антициклон принесёт в страны Центральной Азии и Кыргызстан резкое похолодание.

Антициклон будет сопровождаться вторжением арктических воздушных масс, что приведёт к значительному понижению температуры воздуха.

После относительно тёплого начала зимы данный процесс ознаменует устойчивое наступление холодной погоды, характерной для арктического происхождения воздушных масс. В Кыргызстане и других странах региона также ожидается заметное понижение температуры, особенно в горных районах и ночью, хотя наиболее экстремальные морозы прогнозируются севернее.

В северных и восточных регионах Казахстана прогнозируются ночные морозы до –30…–38 °C, а также усиление ветра с порывами до 25–28 м/с.

Что важно знать об этом антициклоне:

Тип антициклона

Речь идёт о так называемом арктическом (сибирско-арктическом) антициклоне, который формируется над районами Арктики и севера России. Его особенность — очень холодный, сухой и плотный воздух, который при смещении на юг долго «застаивается».

Продолжительность холода

Такие антициклоны обычно приносят не кратковременное похолодание, а устойчивые морозы на 5–10 дней, особенно при ясной погоде и слабом ветре ночью.

Резкие ночные морозы

Даже при дневном солнце температура может выглядеть «терпимой», но ночные и утренние часы будут самыми холодными — из-за радиационного выхолаживания при ясном небе.

Опасные факторы:

- переохлаждение и обморожения;

- повышенная нагрузка на энергосистемы;

- риск замерзания водопроводов и теплотрасс;

- ухудшение условий на горных дорогах и перевалах.

Особенность для Центральной Азии

В регионе холод может ощущаться сильнее из-за сухого воздуха, даже если температура формально выше, чем в северных странах. В горных районах возможны температурные инверсии, когда в низинах холоднее, чем выше по склонам.

Почему упоминается Новая Земля

Этот регион часто становится «источником» мощных зимних антициклонов, потому что там формируются устойчивые области высокого давления, способные «проталкивать» холодный воздух далеко на юг — вплоть до Центральной Азии.

Источник: АКИpress