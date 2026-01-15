В 2025 году стоимость жилья в Бишкеке выросла на 26,8 процента

В городе Ош квартиры 104-й серии подорожали на 26,9 процента, 105-й— на 24,4 процента, частные — на 11,6 процента.

2025-м стоимость жилья в столице выросла на 26,8 процента. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.

Отмечается, что на рынке недвижимости зафиксирован рост средних цен на квартиры и жилые дома в Бишкеке и Оше.

По данным ведомства, самый высокий рост цен отмечен на квартиры индивидуального типа — 21,7 процента. Следом идет 105-я серия — 18,9 процента, 308-я — 17,7 процента и 104-я — 17,4 процента.

В городе Ош квартиры 104-й серии подорожали на 26,9 процента, 105-й— на 24,4 процента, частные — на 11,6 процента.

Средняя стоимость квадратного метра жилых домов в Бишкеке увеличилась на 26,8 процента. Максимальный рост наблюдался в Свердловском районе (+37,11 процента). В городе Ош дома подорожали на 37,04 процента.

Рост цен на недвижимость превысил показатели инфляции — ее среднегодовой уровень в 2025-м составил 9,2 процента.

Кстати, ранее представитель Международной ассоциации строителей Кайнарбек Кулуев заявил, что в 2025 году жилые дома в Кыргызстане подорожали на 36 процентов. По его словам, в Бишкеке цены выросли на 26 процентов, а на квартиры — на 18,5 процента. «Количество сделок купли-продажи жилья сократилось на 9,1 процента, при этом объем рынка в денежном выражении не увеличился», — сказал специалист.

Источник: 24.kg