На горных дорогах Кыргызстана ожидаются лавины и гололед

В горных районах Кыргызстана и на ряде автодорог объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми осадками.

По данным Кыргызгидромет, в связи с ожидаемыми осадками с 15 по 18 января в горных районах Кыргызстана и на автодорогах Бишкек-Ош 121-138 км (перевал Тоо-Ашуу), 198-255 км (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан), Ала-Бука-Каныш-Кыя 68-74 км, 86-101 км (перевал Чапчыма), Красная Горка-Ак-Таш 0-3 км, Мырза-Аке-Кара-Кулжа-Алайкуу 65-110 км, Каракол-Эңилчек 45-90 км (перевал Чоң-Ашуу), Балыкчы-Казарман-Джалал-Абад 326-349 км (перевал Көк-Арт) ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедица.

Источник: Кабар