Энергетики усилили контроль за электросетями в связи с предстоящими холодами

Низкие температуры воздуха влекут рост энергопотребления, его чрезмерный рост может привести к большим нагрузкам на оборудование.

В связи с объявленным штормовым предупреждением и прогнозируемой неблагоприятной погодой в Кыргызстане энергетики усиливают контроль за работой энергообъектов. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

По его данным, на случай нештатных ситуаций подготовлен аварийно-ремонтный запас с отработкой схемы оперативного устранения. В состояние повышенной готовности приведены ремонтные бригады, транспорт и спецтехника. Ведется непрерывный мониторинг оперативной обстановки. Утверждены графики круглосуточных дежурств соответствующих служб.

Низкие температуры воздуха влекут рост энергопотребления, его чрезмерный рост может привести к большим нагрузкам на оборудование. В связи с этим в ведомстве призывают потребителей к энергосбережению и просят не включать одновременно несколько энергоемких приборов.

По вопросу электроснабжения можно обратиться в круглосуточный кол-центр по следующим номерам: 105, 0772001209, 0556001209, 0702001209 (WhatsApp).

Контактные телефоны предприятий электрических сетей:

Бишкекское ПЭС — 0312530084;

Чуйское ПЭС — 0312338503;

Баткенское ПЭС — 0362250628;

Ошское ПЭС — 0322255038;

Манасское ПЭС — 0372251350;

Иссык-Кульское ПЭС — 0392242453;

Нарынское ПЭС — 0352251273;

Таласское ПЭС — 0342253605.

Источник: 24.kg