Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Медербек Сатыев провёл совещание в центральном аппарате Судебного департамента

Сегодня, ранним утром, 14 января 2026 года, Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Медербек Сатыев провёл рабочее совещание в центральном аппарате Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики. В совещании приняли участие руководитель Аппарата Верховного суда Сулайман Мыкыев и советник Председателя Верховного суда Руслан Мырзалимов.

В ходе совещания Председатель Верховного суда заслушал руководство Судебного департамента и начальников его структурных подразделений. Основное внимание было уделено вопросам цифровизации судебной системы и оснащения залов судебных заседаний техническими средствами по аудио- и видеофиксации.

Медербек Сатыев был проинформирован о том, что из 193 залов судебных заседаний 157 ранее были оснащены системами аудио- и видеофиксации, а в настоящее время завершается установка систем аудио- и видеонаблюдения ещё в 40 залах. Было отмечено, что в ранее оснащённых некоторых залах не в полном объёме функционирует система аудио- и видеофиксации записи в связи с выходом из строя отдельных запасных частей. Сейчас совместно с компетентными органами проводится работа по созданию полномасштабной автоматизированной информационной системы по аудио- и видеофиксации всех судебных процессов по стране.

Директор Судебного департамента Бакыт Курманалиев сообщил, что в последнее время восстановлена связь с зарубежным поставщиком-производителем оборудования и ведутся переговоры по поставке комплектующих запасных частей оборудования вышедших из строя. Как известно, ранее системы аудио- и видеофиксации судебных заседаний были закуплены у компании из Украины, однако вследствие нестабильной обстановки в стране поставки были приостановлены.

Отдельное внимание в ходе совещания было уделено вопросам материально-технического обеспечения, вооружения и физической подготовки судебных приставов. Председатель Верховного суда поручил детально проработать указанные вопросы и представить соответствующие предложения в кратчайшие сроки, подчеркнув особую роль судебных приставов в обеспечении принудительного привода лиц и поддержании порядка в судебных заседаниях.

Также в ходе совещания были рассмотрены вопросы материально-технического обеспечения судов и условий деятельности судей. Председатель Верховного суда был проинформирован о ходе ремонтных и строительных работ административных зданий судебных органов.

Кроме того, по итогам совещания дано поручение подготовить необходимый пакет документов для внесения изменений в законодательство по вопросам, требующим совершенствования правового урегулирования.