Штормовое предупреждение: 17-19 января по республике ожидается резкое похолодание

В Суусамырской долине ночью до -30...-35, днем до -11...-16 мороза.

Как сообщает Кыргызгидромет, 16 января днем и 17 января на территории Кыргызстана ожидается резкое изменение погоды: временами снег, местами осадки интенсивные. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Местами туман. На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках дорог снежные заносы. Ожидается усиление западного ветра местами до 15-20 м/с.

17-19 января ожидается значительное понижение температуры воздуха: в Чуйской, Таласской долинах ночью до -9...-14, днем до -1...-6, в долинной зоне Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ночью до -2...-7 мороза, днем до -2 мороза...+3 тепла, в предгорных районах ночью до -11...-16, днем до -2...-7, в Иссык-Кульской котловине ночью до -7...-12 мороза, днем до -4 мороза...+1 тепла, в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью до -23...-28, днем до -9...-14, в высокогорных районах ночью до -26...-31, днем до -9...-14, в Суусамырской долине ночью до -30...-35, днем до -11...-16 мороза.

Такая неустойчивая погода осложнит работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта.

