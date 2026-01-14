Эксперт объяснил устойчивость внешнеполитического курса Кыргызстана

О внешней политике Кыргызстана рассказал в эфире Биринчи радио доктор исторических наук, профессор Зайнидин Курманов.

«Наша внешняя политика всегда была многовекторной, сбалансированной и достаточно эффективной для нас и для масштабов нашей страны. Поэтому, каких‑то серьезных изменений во внешней политике никогда не происходило. Менялась внутренняя политика, но во внешней политике мы всегда считались миролюбивым государством, небольшим, доброжелательным, открытым, направленным на то, чтобы развивать всесторонние отношения с нашими соседями, партнерами по региону, в глобальном масштабе и так далее», — сказал Курманов.

По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что за всю тридцатипятилетнюю историю нового кыргызского государства концепцию внешней политики меняли только трижды.

«Причем не переписывали ее от начала до конца, как это делают большие страны, а корректировали, уточняли детали и так далее. Поэтому наша внешняя политика очень стабильна», — подчеркнул он.

