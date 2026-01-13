Сильный ветер ожидается в Бишкеке и Чуйской области

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.
В Бишкеке и Чуйской долине объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемым усилением ветра.
По информации Кыргызгидромета, в ближайшие три часа и в вечернее время в столице и Чуйской долине прогнозируется сильный восточный ветер со скоростью 15–20 метров в секунду.
В Министерстве чрезвычайных ситуаций призывают граждан соблюдать меры предосторожности: держаться подальше от линий электропередачи, рекламных конструкций и деревьев.
Источник: Кабар