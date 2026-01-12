По итогам проверки и высокой смертности сняты с должности руководители двух Национальных кардиологических служб республики

12 января 2026 года в Министерстве здравоохранения КР состоялось совещание под председательством министра здравоохранения Каныбека Досмамбетова по итогам выездной проверки Национального центра кардиологии и терапии им. М.Миррахимова (НЦКиТ) и Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО).

В частности в НЦКиТ были выявлены нарушения в организации экстренной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая простои ангиографического оборудования, задержки проведения коронароангиографий и недоступность эхокардиографии в реанимации 24/7. Отмечено отсутствие своевременной маршрутизации и междисциплинарных консилиумов, что негативно отражается на исходах лечения пациентов с острым коронарным синдромом при наличии технических возможностей для первичного ЧКВ (первичное чрезкожное коронарное вмешательство).

Отдельно обсуждался вопрос применения тромболизиса при наличии ангиографов. Было отмечено, что по международным стандартам в центрах, где есть ангиограф и круглосуточная команда, тромболизис не применяется, поскольку ЧКВ является «золотым стандартом». В этой связи министр усомнился в целесообразности заявки НЦКиТ на закупку препаратов для тромболизиса на сумму 28 млн сомов.

Министр также обратил внимание на коррупционные проявления при закупке лекарственных препаратов и медицинского оборудования и личной ответственности директора НЦКиТ Талантбека Сооронбаева, задав вопросы о его частых зарубежных выездах (45 поездок за два года — практически дважды в месяц) и происхождении имущества стоимостью около 2 млн долларов.

В НИИХСиТО, были выявлены нарушения в обращении с оборудованием и расходными материалами. Оборудование для кардиохирургии в основном здании, где ранее произошел пожар хранится не должным образом, покрыто строительной пылью, что вызывает вопросы об исправности техники и ответственности за её сохранность. Несмотря на выделенные средства, остаётся неисполненным поручение Президента КР С.Н. Жапарова о дооснащении реанимации УЗИ- и ЭХО-аппаратами.

Министр отметил увеличение клинических случаев, при которых пациенты оперированные директором Института Самидином Шабыралиевым с осложнениями повторно обращались в частные кардиохирургические клиники.

На совещании была затронута и системная проблема отсутствия взаимодействия между двумя центрами: пациенты с острым коронарным синдромом получают помощь с задержкой, тогда как ангиографы простаивают, а через прямое соединение между учреждениями возможно было бы наладить полноценную маршрутизацию. В этой связи министр указал на экономическую необоснованность дублирования кардиохирургии в НЦКиТ, учитывая профиль НИИХСиТО и наличие инфраструктурных возможностей при правильной организации процессов.

Министр подчеркнул, что отсутствие клинических протоколов в кардиохирургии, простои оборудования и несвоевременная диагностика напрямую влияют на смертность. Он заявил о неудовлетворённости работой руководства двух учреждений и отметил: «Когда оборудование простаивает, процессы не организованы, а смертность растёт - это не вопрос техники, а отношения к делу. И это на вашей совести».

По итогам совещания министр поручил в кратчайшие сроки дооснастить НИИХСиТО необходимым медицинским оборудованием. НЦКиТ обеспечить круглосуточное проведение эхокардиографии в реанимациях и организовать использование ангиографов в строгом соответствии с клиническими протоколами и без необоснованного применения тромболизиса.

По итогам совещания руководители обоих учреждений добровольно сложили свои полномочия в связи с выявленными нарушениями и несоответствием занимаемым должностям. Министр отметил, что на должность руководителей центров будут рассмотрены кандидатуры молодых, но опытных специалистов, в том числе имеющих большой опыт работы за границей.

Министерство будет продолжать работу, направленную на снижение смертности от ССЗ, повышению эффективной работы кардиослужб и рациональное использование государственных ресурсов на эту сферу.