В Кыргызстане официально зарегистрированы 545 рыбных хозяйств, - Минсельхоз

В целом по стране выявлено 1021 рыбное хозяйство, осуществляющее деятельность незаконно.

На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике депутат Эркеайым Сейтказиева сегодня, 12 февраля 2026 года, подняла вопрос о количестве законно зарегистрированных рыбных хозяйств в Кыргызстане.



По словам заместителя министра сельского хозяйства Жаныбека Керималиева, на сегодня в стране официально зафиксировано 545 рыбных хозяйств.



При этом депутат отметила, что в Кыргызстане действует закон об аквакультуре, однако отсутствуют необходимые подзаконные акты, что, по ее словам, затрудняет правовое регулирование отрасли.

Сейтказиева также сообщила, что только в Ысык-Атинском районе насчитывается свыше 100 рыбных хозяйств, работающих без оформления.



В свою очередь директор Департамента рыбного хозяйства Жалилбек Тойматов проинформировал, что в целом по стране выявлено 1021 рыбное хозяйство, осуществляющее деятельность незаконно. По его словам, часть предпринимателей самостоятельно выкапывают ямы и создают пруды без разрешительных документов, после чего ведут разведение рыбы.



Тойматов добавил, что при проведении процедур по трансформации земель и получении разрешений такие хозяйства могут быть легализованы.



Депутат призвала профильные органы разработать подзаконные акты, которые позволят сельхозпроизводителям оформлять рыбные хозяйства в правовом поле и работать легально.



На этот момент комитет ЖК рассматривал проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации», предусматривающий присоединение Кыргызстана к Соглашению ВТО по субсидиям в области рыболовства.



Документ направлен на выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения, принятого 17 июня 2022 года на 12-й Министерской конференции Всемирной торговой организации в Женеве. Соглашение является первым в истории ВТО многосторонним документом с обязательной юридической силой, напрямую направленным на защиту окружающей среды и устойчивое использование морских биоресурсов.



Соглашение по субсидиям в области рыболовства предусматривает запрет на государственную поддержку незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыболовства, а также перелова рыбных запасов. Оно устанавливает основные понятия в сфере рыбного промысла, порядок уведомления о задержании судов, подозреваемых в незаконной деятельности, и регулирует работу Комитета по рыболовным субсидиям.



По итогам рассмотрения проекта закона, комитет одобрил его в I чтении.

Источник: tazabek.kg