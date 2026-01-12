В Таш-Кумыре растет число заболеваний гепатитом и циррозом печени

Депутат потребовала от властей объяснить причины

На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды депутат Гулшаркан Култаева заявила о тревожной ситуации с ростом заболеваний гепатитом в городе Таш-Кумыр.

По ее словам, жители регулярно обращаются к депутатам с жалобами: ежегодно у пяти–шести человек болезнь переходит в цирроз печени, что нередко приводит к летальным исходам. При этом, отметила депутат, профильные министерства до сих пор не могут дать точного ответа о причинах распространения заболевания.

«Людям говорят разные версии — вода, животные, рыба. Это лишь предположения. Но населению нужен конкретный ответ. И почему с этим никто не борется? Бесплатных анализов нет, а это заразное заболевание и угроза для всего населения», — подчеркнула Култаева.

В ответ заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев сообщил, что ряд заболеваний печени передается человеку от животных. В частности, он упомянул эхинококкоз и альвеококкоз, источниками которых могут быть собаки, кошки, а также дикие животные — волки и лисы.

А в Таш-Кумыре причиной заболеваний по словам Керималиева может быть и вода. Он отметил, что в реке Нарын купаются люди и животные, поэтому вода перед употреблением должна проходить трехэтапную очистку.

Источник: vesti.kg