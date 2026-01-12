2026 году в регионах Кыргызстана массово сдадут в эксплуатацию ипотечные дома

Массовая сдача домов ожидается в Караколе, Чолпон-Ате, Токмоке, Сокулуке, Кемине, Кара-Балте

В 2026 году в Кыргызстане ожидается массовая сдача в эксплуатацию домов. Об этом сообщил глава Управделами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, активная передача ипотечного жилья запланирована в ряде регионов страны. Массовая сдача домов ожидается в Караколе, Чолпон-Ате, Токмоке, Сокулуке, Кемине, Кара-Балте, Бишкеке, Оше, Таласе, Баткене и Джалал-Абаде.

Напомним, сегодня, 12 января, Садыр Жапаров принял участие в церемонии вручения ключей от ипотечного жилья в рамках второго этапа строительства жилого комплекса «Мурас» в Бишкеке.

Глава государства отметил, что в настоящее время по всей республике продолжается активное строительство 80 245 ипотечных квартир. До конца текущего года в городах Бишкек, Ош, Манас, Токмок, Кара-Балта, Каракол, Чолпон-Ата, Балыкчы, Нарын, Талас и Баткен, а также в Кочкорском районе Нарынской области и Кара-Суйском и Узгенском районах Ошской области планируется построить и передать гражданам более 20 тысяч квартир.

Источник: Кабар