Открыт участок проспекта Ч.Айтматова выше Южной магистрали

Сегодня, 12 января 2026 года, для движения транспорта открыли участок проспекта Чынгыза Айтматова от улицы Семетей до проспекта А. Масалиева. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

На вышеотмеченном участке построено 4 подземных пешеходжных перехода. Длина каждого из них составляет 33,5 метра, ширина — 4 метра.

В настоящее время продолжаются отделочные работы внутри переходов, а также строительство лестниц.

Отметим, что по поручению мэра Бишкека Айбека Джунушалиева работы проведены в период праздничных выходных дней с целью минимизации транспортной нагрузки и снижения неудобств для горожан.