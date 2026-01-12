В Бишкеке с участием президента состоялась церемония вручения ключей от квартир по линии ГИК

В комплексе предусмотрены школа, детский сад и парковочные места.

В Бишкеке сегодня, 12 января, состоялась церемония вручения ключей от квартир по линии ГИК с участием президента КР Садыра Жапарова.



Жилье предоставлено в рамках второго этапа строительства жилого комплекса «Мурас», возведенного на месте бывшей исправительной колонии №47 [г. Бишкек, ул. Маликова 91 - прим.].



Сообщается, что всего будут сданы 8 блоков по 24 этажа каждый.

В своем выступлении президент рассказал о выдаче 1080 квартир.



«Как вы помните, жилой комплекс «Мурас» состоит из 39 блоков, планировалось строительство 4754 квартир. В этом комплексе в 2024 году было выдано 510 квартир, в 2025 году — 476. В настоящее время продолжается активное строительство, и еще 2688 квартир будут переданы владельцам»,- пояснил Садыр Жапаров.



Президент добавил, что в комплексе предусмотрены школа, детский сад и парковочные места.

Источник: tazabek.kg