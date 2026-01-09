Увеличены лимиты потребления электроэнергии для Нарынской области

Министерством энергетики и ОАО «Кыргызкомур» проводится системная работа по обеспечению населения углём.

Учитывая обращения жителей Нарынской области, проживающих в высокогорных и климатически сложных условиях, принято решение об увеличении лимита потребления электроэнергии в пиковые часы нагрузки.

В результате установленный ранее лимит был повышен с 189 648 кВт-ч до 264 312 кВт-ч, что позволило обеспечить подачу электроэнергии в увеличенном объёме и стабилизировать энергоснабжение региона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Данное решение принято в рамках мер, направленных на обеспечение устойчивой работы энергосистемы Кыргызской Республики в период максимальных нагрузок.

Наряду с этим, на постоянной основе Полномочным представительством Президента в Нарынской области совместно с районными государственными администрациями, территориальными подразделениями, Министерством энергетики и ОАО «Кыргызкомур» проводится системная работа по обеспечению населения углём.

Кроме того, совместно с антимонопольными органами организованы рейдовые мероприятия, направленные на недопущение необоснованного роста цен на угольную продукцию. По итогам проведенных проверок фактов необоснованного завышения цен не выявлено.

В целом по Нарынской области стоимость угля не превышает 5 500 сомов, а общий запас твердого топлива составляет более 3 тысяч тонн, из которых порядка 1,5 тысячи тонн сосредоточены на социальных топливных базах ОАО «Кыргызкомур».