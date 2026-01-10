Внимание! Водителей предупредили о тумане на дорогах Чуйской области

В ведомстве призывают водителей строго соблюдать Правила дорожного движения
В связи с резким изменением погоды наблюдается сильный туман. Об этом сообщило Управление по обеспечению безопасности дорожного движения Чуйской области.
В ведомстве призывают водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, выдерживать безопасную дистанцию между транспортными средствами, своевременно перейти на зимние шины.
Отмечается, что личный состав УОБДД региона несет службу в усиленном режиме для обеспечения безопасности дорожного движения.
Источник: 24.kg