Внимание! Водителей предупредили о тумане на дорогах Чуйской области

В связи с резким изменением погоды наблюдается сильный туман. Об этом сообщило Управление по обеспечению безопасности дорожного движения Чуйской области.

В ведомстве призывают водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, выдерживать безопасную дистанцию между транспортными средствами, своевременно перейти на зимние шины.

Отмечается, что личный состав УОБДД региона несет службу в усиленном режиме для обеспечения безопасности дорожного движения.

