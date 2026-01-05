За сутки в КР выявили 76 пьяных водителей, 580 авто отправили на штрафстоянку

За сутки в Кыргызстане выявили 76 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, рейд «За рулем» провело ГУОБДД МВД с 3 по 4 января 2026 года.

По данным пресс-службы управления, за этот период инспекторы также зафиксировали 89 случаев управления транспортом без водительского удостоверения. В рамках рейда 580 автомобилей временно поместили на штрафстоянку.

В ведомстве сообщили, что по каждому выявленному нарушению приняли административные меры. С водителями провели разъяснительные беседы в рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий.

Источник: economist.kg