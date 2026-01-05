Борьба с наркотиками. В ночных клубах Бишкека прошли профилактические рейды

В ночных клубах Бишкека прошли профилактические рейды. Об этом сообщили в службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД.

Отмечается, что в ходе профилактической акции с администрациями, работниками развлекательных заведений и посетителями проведены разъяснительные беседы об ответственности за сбыт, хранение и использование наркотических и психотропных веществ.

Владельцам ночных клубов даны рекомендации об усилении внутреннего контроля и своевременном сообщении о правонарушениях.

Источник: 24.kg